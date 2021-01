Zaniolo con la madre a 'C'è Posta per te': regalo speciale per un tifoso

In attesa di tornare presto protagonista sul campo, Nicolò Zaniolo è stato protagonista in tv dove ha partecipato come ospite a ‘C’è Posta per te’ insieme alla mamma Francesca.

Zaniolo è stato chiamato da un uomo, tifoso laziale, come regalo per il figlio della compagna morta da qualche mese a causa di un tumore.

Alessandro, questo il nome del ragazzo appena diciottenne, è infatti un grande tifoso della Roma ed in particolare di Zaniolo che tra le altre cose gli ha regalato pure gli scarpini che indossava ad Amsterdam durante Olanda-Italia, ovvero la partita dell’ultimo infortunio al ginocchio.

“Perché per me sono un brutto ricordo, ma so che a te faranno piacere. Da oggi avrai sempre una persona in più accanto. Ti aspetto a Trigoria, sono accanto a te per qualsiasi cosa e sappi che per me che sei tu un esempio”.

Zaniolo e la madre però sono stati particolarmente generosi con Alessandro ed il padre, regalando anche un corso di formazione professionale per il ragazzo oltre a un’importantissima donazione in denaro per entrambi.

La puntata di ‘C’è Posta per te’ era ovviamente registrata, dato che attualmente Zaniolo è ancora positivo al coronavirus e dunque in isolamento.

OMNISPORT | 31-01-2021 10:47