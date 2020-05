Zaniolo-Pellegrini, la Roma alza gli scudi

Come riporta il Corriere dello Sport nei giorni scorsi a Trigoria si è svolta una riunione per chiarire il futuro di Zaniolo e Lorenzo Pellegrini: dal summit è emersa la chiara intenzione di blindare i due a tutti i costi. Per far cassa saranno dunque sacrificati Kluivert e probabilmente Under.

L'olandese ha diversi estimatori in Premier League e potrebbe trasferirsi in Inghilterra: nella Capitale ha avuto un rendimento altalenante che non ha convinto del tutto la società. Sulle tracce del turco c'è invece l'Atalanta: Petrachi è disposto a sedersi ad un tavolo per discuterne solo sulla base di un'offerta minima da 40 milioni di euro, cifra che però spaventa gli orobici.

Per quanto riguarda il mercato in entrata le priorità sono Pedro e Bonaventura: per il centrocampista italiano i colloqui con Raiola sono attivi da tempo e l'intesa non dovrebbe tardare ad arrivare. Più complicata la trattativa per l'esterno del Chelsea: il club ha fatto capire che non intende puntare su di lui per le prossime stagioni ma l'elevato ingaggio è il nodo principale. Su di lui ci sono anche alcuni club cinesi.

SPORTAL.IT | 24-05-2020 09:20