Zaniolo: per il romanista la Juve prova a offrire Kean

Non è forse una trattativa caldissima e forse non sta nemmeno per decollare. Si lavora a fari spenti. Zaniolo però è da tempo nel mirino della Juventus che sotto sotto sta cercando di portarlo a Torino.

Il club giallorosso per il cartellino del suo talento, chiede fra i 50 ed i 55 milioni di euro, con i bianconeri che vorrebbero abbassare la cifra inserendo Moise Kean come parziale contropartita tecnica, giocatore gradito a Mourinho e sul quale la società sta riflettendo.

Nonostante qualcosa di più di due sondaggi in ballo con PSG e Atletico Madrid, il futuro dell’attaccante bianconero potrebbe essere ancor ain Italia. Adesso palla alla Roma per vedere che effetto fa la proposta bianconera.

Lo scambio potrebbe avvenire: da capire anche quanto valuta la Juventus Kean.

