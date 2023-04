Zaniolo: si accende la sfida tra Milan e Juventus

Il calciatore probabilmente lascerà il Galatasaray per tornare in Italia, ma il suo cartellino costa 35 milioni

25-04-2023 09:36

Nicolò Zaniolo potrebbe rifare a breve le valigie e lasciare la Turchia, il Galatasaray, dove è arrivato nello scorso mese di febbraio, per fare ritorno in Italia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. A contendersi l’ex Roma ci sarebbero due club come Milan e Juventus che sanno che la clausola rescissoria costa 35 milioni di euro. Per quel che riguarda la Juve, poi, bisognerà vedere gli sviluppi giudiziari per capire le mosse di mercato. Più facile che possa inserirsi il Milan che non ha di questi problemi. Zaniolo, al Gala, ha ritrovato i suoi numeri e le motivazioni.