Zapata tocca con la mano, moviola fa chiarezza su primo gol Atalanta

05-12-2021 08:34

Come ha arbitrato Mariani in Napoli-Atalanta? Il fischietto di Aprilia era stato tenuto a riposo nel turno infrasettimanale proprio per averlo al meglio nel big-match del Maradona e non se l’è cavata male in una gara molto veloce ma anche fisica, in cui ha avuto il suo bel da fare. Il Napoli ha però protestato in occasione del primo gol dell’Atalanta, quando Duvan Zapata, prima di fare l’assist vincente per Malinovskyi dopo soli 7′, si sarebbe aggiustato il pallone con la mano. A fare chiarezza sull’episodio chiave di Fuorigrotta è Luca Marelli.

Per Marelli giusto non fischiare il mani di Zapata

Il primo ad accorgersene è stato il portiere azzurro Ospina, che subito dopo il gol ha alzato vistosamente il braccio ma Mariani, dopo aver ricevuto l’ok dalla cabina Var ha convalidato il gol per la delusione dei giocatori del Napoli. Spiega Marelli a Dazn: “Zapata tocca la palla con la mano involontariamente, ma non sta guardando il pallone e non aumenta il volume del corpo. Questo gol fino ad agosto 2020 sarebbe stato annullato, ma ad oggi è da considerarsi regolare, sebbene abbia fornito l’assist. I gol che vengono annullati sono quelli in cui l’attaccante direttamente segna di mano, o se si aggiusta il pallone con la mano a fine di metterselo a disposizione per la conclusione a rete”.

L’altro caso contestato si verifica nella ripresa, al 22′: colpo da fuori area di Ilicic, Mariani “vede” un fallo di mano in posizione innaturale e in are di Mario Rui. E punta il dito sul dischetto. Banti al Var lo richiama al video: le immagini evidenziano che il difendente del Napoli sfiora la palla col piede (e non col braccio) destro. Rigore cancellato.

