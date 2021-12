Napoli, un’altra delusione: sui social i tifosi lanciano le accuse

04-12-2021 22:51

Il Napoli ci prova ma alla fine deve alzare bandiera bianca contro l’Atalanta. La squadra di Luciano Spalletti, dopo il ko con l’Inter, è costretto ad arrendersi in un altro scontro diretto. Dopo il pareggio contro il Sassuolo, per gli azzurri arriva una sconfitta che li fa scivolare dal primo al terzo posto della classifica e ora cominciano le preoccupazioni.

Emergenza Napoli: i sostituti non convincono

La parziale scusante per il Napoli è quella degli infortuni. Alla gara casalinga i partenopei si presentano in formazione completamente rimaneggiata, con una difesa inedita e perdono per strada anche Lobotka. Spalletti, squalificato in questa occasione, deve fare a meno di Insigne, Koulibaly, Anguissa, Fabian Ruiz e Osimhen. La squadra regge per più di un’ora ma poi cede contro la maggior brillantezza degli avversari.

Sui social il tema caldo è quello di una rosa che soprattutto nelle “alternative” non fornisce le garanzie necessarie per provare a dare l’assalto allo scudetto. “Mi chiedo sempre quella mezza cartuccia di Elmas a cosa serva. Su Petagna poi stendo un velo pietoso”, scrive Marko. E ancora: “Quando è festa Ounas, Petagna, Elmas fanno anche la loro figura, ma alla guerra così non ci vai. Non c’è niente da dire. Potevamo senz’altro pareggiarla. La delusione è Zielinski nonostante il gole e anche Lozano”.

A partita in corso gli azzurri di Spalletti perdono anche il centrocampista Lobotka, che l’anno scorso era stato una sorta di oggetto misterioso: “Non avrei mai pensato di dirlo – scrive Andrea – ma una volta uscito Lobotka si è smesso di giocare”.

Napoli: i tifosi se la prendono con gli infortuni

Contro l’Atalanta il Napoli non è neanche fortunato: “Purtroppo quando un centrale di difesa ti piazza la palla sotto la traversa e un centrocampista che fa 2 gol all’anno segna così da fuori area è dura. Stasera anche tanta sfortuna”. Ma i tifosi ci credono ancora: “Serviva un miracolo e non c’è stato, ma siamo a -2 dalla vetta e con lo scontro diretto da giocare. Bisogna restare attaccanti al treno quando arriverà la sosta natalizia. Recuperiamo giocatori ed energie e andiamo a giocarci tutto il ritorno”.

