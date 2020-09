Zauri: "Pirlo, ti auguro di vincere la Champions"

Luciano Zauri, con footballnews24.it, ha parlato anche di Andrea Pirlo e della sua nuova avventura sulla panchina della Juventus.

“Pirlo, proprio come Zidane, non ha la bacchetta magica: per ottenere grandi risultati bisogna avere a disposizione determinati giocatori – ha detto il neo allenatore della Primavera del Bologna -. La Juve sono anni che cerca di vincere la Champions e auguro a Pirlo, che conosco dai tempi delle giovanili, di riuscirci. Da calciatore ha fatto la storia del calcio italiano e non solo, spero possa ripetersi da allenatore, sicuramente non sarà semplice ma lui è un uomo di calcio, sa cosa significa stare all’interno di uno spogliatoio”.

OMNISPORT | 15-09-2020 15:29