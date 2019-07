Zazzaroni: "Altro che CR7, ecco qual è il vero affare della Juve”

Un anno fa l’operazione per portare Cristiano Ronaldo alla Juventus è stata la più importante, complessa e felice dell’intero calciomercato mondiale. Ma quest’anno la dirigenza bianconera potrebbe superarsi, almeno secondo Ivan Zazzaroni, che dalle colonne del Corriere dello Sport s’è sbilanciato, spiegando che l’eventuale ingaggio di Matthijs De Ligt dall’Ajax potrebbe superare per importanza e convenienza quello di CR7.

I CONTI DI ZAZZA. “La mia non è una provocazione – scrive il giornalista sul quotidiano – considero l’operazione De Ligt globalmente superiore a quella di CR7”. La valutazione di Zazzaroni insiste su parametri tecnici ed economici. Secondo il giornalista, infatti, De Ligt è attualmente il miglior difensore al mondo insieme a Kalidou Koulibaly e Virgil Van Dijk, entrambi inarrivabili per la Juventus per diversi motivi. Per avere l’olandese dell’Ajax, la Juventus investirà 87 milioni di euro mediazioni incluse, ovvero 37 milioni in meno rispetto a quelli che sono stati necessari per portare Cristiano Ronaldo in bianconero. Ai soldi per il cartellino andranno poi ad aggiungersi i 25 milioni lordi di ingaggio che De Ligt andrà a percepire una volta che avrà firmato il contratto con la Juventus.

CAMPIONE ORA, FUORICLASSE POI. A questi calcoli, va aggiunto che il difensore dell’Ajax è ancora all’alba della sua carriera: ha solo 19 anni. “Ronaldo ha certamente avuto un impatto mediatico e commerciale superiore – spiega Zazzaroni – ma va per i 35 e tutto lascia pensare che possa essere impiegabile non oltre la scadenza del contratto, il 2022. Con il non ancora ventenne De Ligt, invece, la Juve si assicura almeno dieci, quindici anni di stabilità difensiva”. Un fattore di fondamentale importanza per un club che da sempre fa della solidità in difesa una propria caratteristica. De Ligt, di fatto, si tramuterebbe in un acquisto eccezionale sia a breve che a lungo termine.

