Zazzaroni infiamma i tifosi: in arrivo il grande colpo

Il Napoli di Carlo Ancelotti si gode le vacanze dopo un’annata positiva ma che si è conclusa senza trofei. Proprio per questa ragione l’obiettivo della società partenopea è quello di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, confermatissimo in panchina. Si parla di nomi importanti per l’attacco, ma anche in altre posizioni che devono essere puntellate. Il sogno dei tifosi è quello di avere in squadra un giocatore di livello europeo che abbia esperienza in una big e potrebbero essere accontentati.

Zazzaroni conferma – Sembrava difficile invece è sempre più concreta la possibilità che si arrivi a James Rodriguez. Il talento colombiano non ha avuto una grande stagione e non rimarrà in Germania, col Bayern Monaco pronto a scaricarlo. A Napoli lo accoglierebbero a braccia aperte e Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha confermato che può assolutamente andare in porto l’affare: “Mi sono visto con Carlo Ancelotti, abbiamo parlato anche di James Rodriguez e devo dire che questa mi sembra una cosa molto concreta. Dove giocherebbe? Ancelotti vuole calciatori di qualità, troverebbe un modo per farlo giocare.

Giocatore versatile – Ma che posizione potrebbe ricoprire James Rodriguez nello scacchiere partenopeo? Per una formazione più offensiva potrebbe anche essere schierato come esterno dei quattro di centrocampo, ma essendo molto pericoloso anche in zona gol non è da escludere che il tecnico emiliano possa pensare ad una collocazione come seconda punta al fianco del polacco Milik, per un duo che potrebbe garantire un buon bottino di gol.

