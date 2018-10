Zebre-Panico: è finita

Attraverso un comunicato lo Zebre Rugby Club ha annunciato che si è concluso l’iter di risoluzione del contratto dell’atleta Sami Panico.

"La decisione è stata assunta in coerenza con i principi etici della franchigia e coi dispositivi contrattuali previsti, e della Federazione da cui essa dipende e fa seguito alla sospensione dalla rosa delle Zebre Rugby Club avvenuta con notifica in data 8 settembre 2018. L’atleta si era presentato in condizioni fisiche non idonee al raduno pre-stagionale, rendendosi successivamente irreperibile ed ignorando i richiami formali pervenuti dalla società, determinando così l’avvio delle procedure formali per la risoluzione definitiva" si legge nella nota diramata dal sodalizio parmigiano.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 11:05