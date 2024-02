Zeman ancora a rischio, ricovero e nuova operazione per il tecnico boemo

L'ex allenatore Pescara torna in ospedale per complicazioni dopo l'ultimo intervento, possibile rigetto di uno degli stent che gli è stato applicato

28-02-2024 12:18

Non c’è pace per Zdenek Zeman. Il tecnico boemo, classe 1947, dopo l’intervento delle scorse settiman è stato di nuovo ricoverato in ospedale per complicazioni legate all’applicazione di 4 stent e dovrebbe subire un’altra operazione delicata.

Zeman si era sentito male a dicembre

I primi problemi sono nati a dicembre, quando Zeman si è sentito male durante un allenamento del Pescara. L’allenatore si sottopose a controlli ma decide di torna subito in panchina ad allenare. La prima ricaduta il 17 febbraio, con conseguente nuovo ricovero. L’equipe medica decise di intervenire alle carotidi alla clinica Pierangeli di Pescara con l’applicazione di 4 bypass coronarici.

Zeman si dimette da tecnico del Pescara

La durata della convalescenza (da 4 a 6 mesi) indusse Zeman a rassegnare le dimissioni dalla panchina del Pescara. A sostituirlo il vice Giovanni Bucaro che ha debuttato col successo contro la Lucchese, interrompendo una striscia-negativa.

Probabile nuova operazione per Zeman

Adesso la notizia di un nuovo ricovero. Alla base della complicanza il presunto rigetto di uno degli stent impiantati in occasione del delicato intervento chirurgico andato in scena lo scorso 19 febbraio. E’ assai probabile che l’ex allenatore di Foggia, Avellino e Napoli, che non può fare sforzi e deve assolutamente riposarsi, debba sottoporsi a una nuova delicata operazione.