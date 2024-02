Zeman nuovo ricovero necessario: Pescara in ansia dopo il malore del tecnico boemo

Il tecnico Boemo del Delfino costretto a un nuovo periodo di degenza dopo l'episodio ischemico di metà dicembre 2023. La decisione a seguito dei controlli odierni

14-02-2024 21:55

Nuovo ricovero in vista per Zdenek Zeman. Dopo l’ischemia di fine 2023, il tecnico boemo del Pescara salterà la sfida che questo sabato 17 febbraio vedrà i delfini fare visita alla Vis Pesaro valida per la 27esima giornata del Girone B di Serie C per tornare in clinica. A rivelarlo una nota della stessa società abruzzese.

Nuovo ricovero per Zeman

Colpito da una leggera ischemia transitoria e metà del passato dicembre, Zdenek Zeman sarà chiamato nei prossimi giorni a sottoporsi a nuovi controlli. Verifiche che necessitano di un ricovero che priverà il Pescara del suo tecnico nell’impegno di campionato in programma domenica 18 alle 20.45 al “Benelli” contro la Vis Pesaro. La decisione è stata presa questa pomeriggio dopo che il tecnico aveva seguito l’allenamento senza vestire la tuta e si era sottoposto ai controlli cardiologici, dopo i quali si è deciso per i nuovi accertamenti.

Il comunicato del Pescara

La nota del club biancoblu diffusa oggi attraverso i canali ufficiali rivela i dettagli dei prossimi passi a cui sarà chiamato l’iconico tecnico boemo: “La Delfino Pescara 1936 comunica che l’allenatore Zdenek Zeman, a seguito di visita di controllo avvenuta questo pomeriggio presso la Clinica Pierangeli di Pescara, dovrà sottoporsi a un nuovo periodo di ricovero per ulteriori accertamenti. Il Dr. Stefano Guarracini ha fissato il periodo di degenza a partire dalla giornata di sabato 17 febbraio, con l’inevitabile assenza del tecnico Biancazzurro per la partita Vis Pesaro – Pescara, in programma domenica 18 febbraio alle ore 20,45 a Pesaro”.

