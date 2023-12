Serie C Pescara, Zeman non riesce a stare lontano dal campo: in panchina con la Fermana dopo l’ischemia

L’allenatore boemo del Pescara, Zdenek Zeman, torna in panchina a una settimana dall’ischemia che lo aveva colpito nel corso di un allenamento della squadra e sabato sarà in panchina contro la Fermana

19-12-2023 15:02

Zdenek Zeman si prepara a tornare in panchina, niente riesce a tenere il tecnico boemo lontano da quello che ama di più: il calcio vissuto in prima persona. Il tecnico del Pescara ad una settimana di distanza dall’ischemia che lo ha colpito è già tornato a dirigere un allenamento della formazione abruzzese e sabato sarà in panchina contro la Fermana.

Zeman: pronto il ritorno in panchina

Il 12 dicembre scorso Zdenek Zeman era stato colpito da un’ischemia transitoria ed immediatamente era stato ricoverato in ospedale dove è rimasto per qualche giorno a scopo precauzionale. Stamattina però un po’ a sorpresa è arrivato al centro sportivo del Pescara ed ha diretto l’allenamento in vista della sfida di campionato di sabato prossimo contro la Fermana.

Nelle ultime due gare della formazione abruzzese ad andare in panchina era stato il suo vice Bucaro che la ha sostituito in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia di serie C (sconfitta contro il Catania) e in occasione del pareggio in campionato contro l’Ancona.

Zeman, le dimissioni e il divieto di fumare

Zdenek Zeman era stato dimesso venerdì scorso dall’ospedale. Le conseguenze dell’ischemia che lo ha colpito sono state meno gravi grazie al prezioso intervento del medico sociale del Pescara, Emanuele Spada, che si è reso conto immediatamente della situazione, gli ha prestato il primo soccorso e ha chiamato immediatamente l’ambulanza quando ha capito le condizioni del tecnico.

Dopo essere stato dimesso dall’ospedale, da parte dei medici era arrivato un fermo divieto al fumo da parte del tecnico. Una condizione che però conoscendo il carattere e il temperamento del 76enne tecnico sarà piuttosto complicato riuscire a rispettare.

Zeman: l’ansia dei social

La notizia del malore che ha colpito Zdenek Zeman è rimbalzata immediatamente sui social, tanti tifosi si sono preoccupati delle condizioni dell’allenatore. Quella del boemo è una figura di culto nel mondo del calcio italiano, con appassionati e tifosi che hanno acceso dibattiti e si sono scontrati: da una parte quelli che accusano il tecnico di non aver mai vinto niente di importante, dall’altra quelli che invece lo considerano una delle ultime figure romantiche e pure del nostro pallone.