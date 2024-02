Serie C: Senza Zeman affonda ancora il Pescara, crolla la Juve Stabia, pari della Juve

Tutti i risultati del programma di ieri, domenica 18 febbraio: nel girone C, il Benevento ribalta il Picerno e vola al terzo posto, cade la Triestina

19-02-2024 10:14

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Si entra nel vivo della 27esima giornata di Serie C. Tante emozioni nel ricco programma di ieri, domenica 18 febbraio: nel girone A, la Triestina incassa il quarto ko consecutivo, mentre festeggiano Atalanta U23 e Pergolettese. Nel girone B, cade ancora il Pescara che viene travolto dalla Vis Pesaro. Al Sud, dopo 16 risultati utili consecutivi, crolla anche la Juve Stabia e lo fa al “Massimino” contro il Catania.

Vola il Lumezzane, Triestina ancora ko

Nel girone A, cade ancora la Triestina e questa volta lo fa contro il Lumezzane, che consolida la sua posizione al centro della zona playoff grazie alle reti di Capelli, Dalmazzi e Pisano. Cresce l’attesa per la squadra di Bordin che, nel prossimo turno, sarà impegnata nello scontro diretto con il Vicenza che varrà il terzo posto.

Continua la corsa dell’Atalanta U23 che vince contro l’Alessandria – in inferiorità numerica dal 33′ per il doppio giallo a Fiumano – con il risultato di 2-0 per effetto dei gol di Panada e Capone. Torna al successo anche la Pergolettese, che porta a casa i tre punti nella sfida contro il Trento con i gol di Guiu, Bariti e Mazzarini. A nulla è servita la rete di Anastasia all’80’.

Lumezzane-Triestina 3-0

Atalanta U23-Alessandria 2-0

Trento-Pergolettese 1-3

Pari tra Juve U23 e Lucchese, cade il Perugia

Nel girone B di Serie C, la Torres si lascia ufficialmente alle spalle il periodo di crisi e torna a vincere: al “Vanni Senna”, la squadra di Greco batte il Perugia di misura grazie alla rete del subentrato Diakitè su rigore. Solo 2-2, invece, tra Ancona e Carrarese, con i toscani avanti due volte con Finotto e Schiavi, ma recuperati prima da Energe e poi da Saco in extremis.

Terza sconfitta consecutiva per il Pescara che, senza Zeman in panchina (il boemo oggi si opera), crolla contro la Vis Pesaro con un roboante 4-0: a segno Pucciarelli, doppio squillo di Karlsson e rete di Da Pozzo. Vola anche il Rimini che, grazie alla doppietta di Morra e alla rete di Lamesta, ribaltano il Pontedera dopo l’iniziale vantaggio con Ianesi.

Esordio amaro di Filippi sulla panchina della Recanatese, che cade contro l’Arezzo per 2-0: decisiva la doppietta di Gucci su doppio assist di Gaddini. Botta e risposta, invece, tra Cangianiello e Anghele nella sfida tra Juventus U23 e Lucchese. Il Pineto torna in zona playoff dopo la vittoria di misura contro l’Olbia per effetto dell’autogol di Bianchimano: si complica il percorso salvezza dei sardi, sempre penultimi e con 21 punti all’attivo. Un punto a testa nella sfida di bassa classifica tra Fermana e Spal, che non vanno oltre l’1-1: all’autogol di Carraro nel primo tempo, risponde Dalmonte nella ripresa.

Ancona-Carrarese 2-2

Fermana-Spal 1-1

Torres-Perugia 1-0

Arezzo-Recanatese 2-0

Pineto-Olbia 1-0

Rimini-Pontedera 3-1

Juventus U23-Lucchese 1-0

Vis Pesaro-Pescara 4-0

Il Benevento vince in rimonta, gioia Catania

Nel girone C, risorge il Catania che, tra le mura amiche del “Massimino”, manda ko la capolista Juve Stabia con la doppietta di un super Castellini. Il Benevento di Auteri, invece, ribalta il Picerno e sale al terzo posto, a -7 dalla vetta. Dopo il vantaggio dei lucani con Ceccarelli, i giallorossi pareggiano con la rete di Ciciretti su rigore e completano la rimonta con Carfora.

Spettacolo nel match tra Crotone e Taranto, terminato 2-2 con le doppiette di Gomez e Kanoutè. Vittoria di misura per il Giugliano che stende il Messina con il gol di Salvemini allo scadere. Stesso risultato anche per il Latina che, con la rete di D’Orazio nel primo tempo, manda ko il Monopoli.

Continua a ritmi spediti il percorso salvezza per il Monterosi che conquista tre punti importanti sul campo del Cerignola. Succede tutto nel primo tempo, con gli ospiti in vantaggio con le reti di Piroli ed Eusepi e i pugliesi che accorciano le distanze con Capomaggio. Nella ripresa, resistono i laziali dopo l’espulsione di Piroli e portano a casa il successo.