Zeman e la malattia del figlio: "Nulla ha più senso"

L'ex tecnico di Roma e Lazio Zdenek Zeman in un'intervista a cuore aperto alla Gazzetta dello Sport ha fatto un bilancio della sua vita e ha rivelato un dramma vissuto in famiglia negli ultimi anni: "Qual è la cosa più importante nella vita? La propria salute e quella di chi hai vicino. E di conseguenza mi spaventa la malattia. Ho vissuto in questi ultimi anni il dramma di mio figlio Andrea che ha affrontato con coraggio una grave malattia. In quel momento in cui hai paura che il corso della natura si stia rovesciando, nulla ha più un senso. Ogni certezza si sgretola. È stato uno shock di cui parlo solo ora perché si è risolto abbastanza bene. Ma solo chi ha vissuto qualcosa di simile può capire sensazioni, il vuoto, il male dentro che niente può attenuare finché le cose non tornano al loro posto".

L'allenatore boemo dichiara di non avere rimpianti particolari: "Non potrei farlo anche volendo. Ho commesso errori, ma chi non ha mai fatto cose di cui si è pentito? Sciocchezze però rispetto alla vita globale. Ho vissuto la mia come volevo e se ho sbagliato l'ho fatto in buona fede. C'è solo una ferita mai rimarginata, ma non per colpa mia… Nell'estate del 1968 da Praga venni a Palermo con mia sorella per passare le vacanze con mio zio Čestmír Vycpálek. Scoppiò l'insurrezione politica che portò alla Primavera di Praga. E nella notte fra il 20 e il 21 agosto ci fu l'invasione sovietica. Rimasi in Italia senza poter tornare: per venti anni non ho più rivisto la mia famiglia. Venti anni senza ricordi. Non mi mancano coppe e scudetti, mi mancano quei 20 anni".

Il futuro: "Chiedo la salute dei miei familiari e altri 20 anni per me. La carriera dipende da chi chiama ma spero ancora di ricevere l'affetto degli sportivi, il riconoscimento per quello che sono riuscito a dare e dire alla gente".

Zeman si aspetta ancora una chiamata: "Passione, voglia e testa sono le stesse. Le mie idee e il mio calcio ancora moderni. Sei anni fa dissi che ero avanti 20 anni: resto in vantaggio di 14".

SPORTAL.IT | 23-05-2019 11:24