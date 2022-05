Zeman lascia il Foggia: "Non ha più stimoli"

26-05-2022 20:54

Zdenek Zeman non sarà l’allenatore del Foggia nella prossima stagione: è stato il presidente Canonico ad annunciarlo dopo una lunga riunione andata in scena nelle scorse ore. “Ci siamo confrontati per sette ore, Zeman non ha più stimoli, ho provato a convincerlo ma non c’è niente da fare, sarebbe inutile continuare. A Zeman continuerò a voler bene ma il Foggia deve andare avanti”, le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

In questa stagione il Foggia è arrivato al settimo posto nella classifica del Girone C di Serie C ed è stato eliminato poi ai playoff dalla Virtus Entella.