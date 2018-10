Zeman: 'Schick? Di Francesco non sa che fare'

L'ex allenatore della Roma Zdenek Zeman a sport.cz parla delle difficoltà nei giallorossi della punta ceca Patrik Schick: "La Roma gioca con tre attaccanti, ma visto che la punta centrale è Dzeko, Schick non ha spazio e non ha trovato la sua posizione in campo".

Il tecnico boemo si spinge addirittura oltre: "Non credo che la Roma sia la squadra adatta a Schick, non so cosa ci faccia Di Francesco. Mi sembra che lui non lo volesse, quasi che non sappia cosa farci. Per questo non credo che la Roma per Patrik sia un buon club, me lo ricordo quando giocava nella Sampdoria ed era un buon giocatore, giocando da centravanti".

SPORTAL.IT | 04-10-2018 14:55