Zhang: "L'Inter tornerà alla gloria"

Zhang Jindong, capo di Suning, festeggia la qualificazione alla Champions League e illustra in un annuncio gli obiettivi futuri per i nerazzurri: "L’acquisizione dell’Inter è parte della nostra strategia di sviluppo nell’industria dello sport. Aiuterà Suning a crescere internazionalmente consentendoci di diventare un brand conosciuto in Europa e nel mondo".

"La Cina diventerà la seconda casa dell’Inter e gli investimenti di Suning permetteranno all’Inter di tornare ai suoi giorni di gloria. San Siro è la casa dell’Inter, una delle arene più famose e visitate al mondo: ogni anno 4 milioni di turisti".

SPORTAL.IT | 27-05-2018 16:15