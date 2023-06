Zidane ha le idee chiare: “Vorrei allenare Mbappé”

L’allenatore francese è ai box dal 2021 e nonostante sia stato accostato più volte a diverse panchine, sembra non aver trovato ancora la squadra giusta, però culla un desiderio.

30-06-2023 15:49

Non appena si apre la finestra di mercato c’è sempre un nome caldo che viene avvicinato a diverse panchine di big europee, ed è quello di Zinedine Zidane.

L’ex numero 10 francese nel 2021 ha chiuso la sua seconda parentesi con il Real Madrid e da lì in poi è rimasto sempre alla finestra, anche quando sembrava ad un passo dalla Francia, prima del rinnovo di Deschamps.

Ai microfoni di AFP non si è sbilanciato sul suo futuro, ma quanto meno ha detto la sua sull’attaccante che vorrebbe guidare: “Quando sei allenatore ed esiste un giocatore come Mbappé desideri allenarlo, possono succedere molte cose, potrei davvero allenarlo un giorno, ammiro molto quello che fa”.

In nazionale o al Real Madrid, chissà che un giorno le strade dei due fuoriclasse non possano davvero incrociarsi.