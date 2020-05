Ziliani a gamba tesa su Chiellini, sui social è putiferio

Le dichiarazioni poco carine di Giorgio Chiellini nei confronti dell’Inter e di Balotelli hanno infiammato gli animi proprio nei giorni caldi in cui il mondo del calcio deve decidere se, come e quando ripartire dopo la lunga pausa provocata dal coronavirus. Il capitano della Juventus e della nazionale azzurra è in top trend su Twitter, dove si sono riaccese di colpo liti e punzecchiature reciproche tra sostenitori bianconeri e nerazzurri.

Caso Chiellini, la replica di Balotelli

Al difensore hanno già risposto in modo piccato lo stesso Balotelli e un suo ex compagno alla Juve, Felipe Melo, passato poi all’Inter e di dichiarata fede nerazzurra. SuperMario ha condiviso una storia su Instagram in cui ha ribadito di aver sempre detto le cose in faccia, accusando Chiellini di non aver fatto altrettanto e di essere uno strano capitano.

Melo a muso duro con il capitano della Juve

Ancor più diretto Melo, che ha sottolineato come Chiellini a livello internazionale non abbia vinto nulla e come forse non abbia ancora digerito gli schiaffi di Istanbul con la Juve (contro il suo Galatasaray) e l’eliminazione in Confederations Cup con la nazionale azzurra.

Chiellini, il Tweet di Ziliani

Sulla vicenda, che sta coinvolgendo anche numerosi calciatori o ex, non poteva mancare l’intervento di Paolo Ziliani. Il giornalista, caustico come sempre, si è limitato a condividere le statistiche internazionali di Chiellini, tratte direttamente da Wikipedia: “GIORGIO CHIELLINI Pisa, 14 agosto 1984, calciatore italiano della Juventus e della nazionale. PALMARES Trofei internazionali con la Juventus: nessuno. Trofei internazionali con l’Italia: nessuno. Mondiali: mai passato il turno, nel 2018 non qualificato. Fine”.

Ziliani attacca Chiellini, juventini indignati

I dati condivisi da Ziliani non sono piaciuti ai sostenitori della Vecchia Signora. In breve sui social si è scatenato un putiferio, con i tifosi della Juve in prima linea nella difesa del capitano. “…e quale sarebbe il nesso tra i due fatti?”, è la domanda di Andrea. Rammarico anche nelle parole di Pierantonio: “Ziliani, la seguo da qualche mese, ce l’ho messa tutta, glielo assicuro, ma leggere quello che scrive mi fa letteralmente vomitare. Resti pure in Portogallo a godersi la sua adorata pensione detassata”. Nella lunga sequela di insulti e offese, si può citare anche il messaggio di un altro fan: “Come al solito 2 pesi 2 misure.. di Nainggolan e Materazzi che non perdono occasione per avvelenare gli animi contro la Juve invece non ha da dire mai niente!?”.

Ziliani bandiera degli anti Juve

Di tutt’altro tenore i commenti dei tifosi di altre squadre, tutti d’accordo con Ziliani. “Bravo Paolo, lo hai umiliato sbattendogli semplicemente la verità dei dati oggettivi”, il commento di approvazione di un follower. “Ed è stato un signore a non sottolineare come Chiellini abbia due ferri da stiro al posto dei piedi e sia ricordato dagli appassionati esclusivamente per le simulazioni”, l’affondo di Simone. Ad Andrea la chiosa finale: “Grazie Dott. Ziliani. Questo tweet dimostra in modo inequivocabile che lei è un giornalista sportivo a tutto tondo. Prima regola: criticare, annientare, deplorare uno juventino. Metà Italia la adora, l’altra metà la penserà all’opposto. Risultato? Nessuno”.

SPORTEVAI | 10-05-2020 09:48