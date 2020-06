Ziliani al veleno su Cr7, Sky e stipendi da ridurre ai presidenti

Per la prima volta nello studio della società specializziata KPMG non trova spazio un club italiano tra le migliori 10 d’Europa come trend economico societario. Juve fuori dalla top 10 per valore d’impresa mentre come crescita annuale il Milan è l’unica società dal valore d’impresa in decrescita. Anche da questi dati parte Paolo Ziliani per porre alcune domande a cui, scrive, negli ultimi tre mesi “nessuno si è premurato di dare risposte”.

Ziliani canzona l’effetto Cr7

Analizzando lo stidio della Kpmg il giornalista de Il Fatto quotidiano scrive: “Per due anni ci hanno raccontato che l’effetto CR7 avrebbe mandato in orbita la Juve e la Serie A, invece alle stelle sono andate le spese: la Juve è il solo club a sforare la soglia del 70% nel rapporto fra ricavi e ingaggi (è al 71: gli altri fra il 51 e il 60). Dal “CR7 si pagherà con le magliette” al rimanere in mutande è un attimo”.

Ziliani polemico sul taglio degli stipendi

Poi si sofferma sul taglio degli stipendi ricordando che i club hanno intenzione di tagliarne da due a quattro ai calciatori, per salvare i bilanci “impazziti ben prima dell’arrivo del virus”. I calciatori sono gli unici, però, ad avere sempre lavorato, prima a casa e poi sul campo, e ai quali si chiede ora di giocare partite ogni tre giorni, nell’afa estiva con un rischio-infortuni altissimo, in prolungamento forzato dei contratti e cancellando le vacanze visto che la nuova stagione dovrà partire presto.

Ziliani propone di tagliare i compensi a Figc e Lega

Ziliani sottolinea che i presidenti hanno trascorso gli 80 giorni del blocco senza combinare nulla, impegnati solo a battere cassa alle tv (inutilmente) e tuttora in disaccordo sul da farsi nel caso si torni a giocare ma ci si debba ancora fermare per nuovi contagi e si chiede se gli stipendi non sarebbe meglio tagliarli a Dal Pino (Lega) e a Gravina (Figc).

Ziliani attacca anche Sky

E proprio a proposito delle tv, il giornalista sottolinea che Sky pretende la botte piena e la moglie ubriaca. Da un lato si rifiuta di pagare i club per le partite mai giocate, dall’altro continua a incassare i soldi dei suoi abbonati anche se per 70 giorni non ha trasmesso una sola partita.

SPORTEVAI | 01-06-2020 10:22