Ziliani: Allora alla Juve 0-3 a tavolino andrebbe dato sempre

Ironia e sarcasmo. Prima la leggerezza, per sorridere un po’, poi la bordata che non fa ridere ma fa riflettere. E’ la maniera che ha scelto Paolo Ziliani per commentare sul suo terreno preferito, ovvero twitter, la sentenza del Giudice Sportivo Mastrandrea che ha punito il Napoli con un punto di penalizzazione e lo 0-3 a tavolino per non essersi presentato a Torino per la gara con la Juve. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano dedica diversi post della sua copiosa produzione sui social alla vicenda, aggiungendosi ai tantissimi addetti ai lavori.

Per Ziliani la Juve dovrebbe perderle tutte a tavolino

Dopo aver provato con l’arma dell’ironia (“Agnelli: Contento per i 3 punti ma adesso voglio indietro anche i due scudetti vinti con Maradona”) Ziliani affonda così: “Se al Napoli danno partita persa per non aver rispettato (in una situazione di grave allarme sanitario) il protocollo del calcio, dovrebbero dare partita persa alla Juventus ogni volta che gioca a Torino esibendo scudetti rubati e calpestando quindi tutte le leggi del calcio”.

Tifosi divisi sui social

Fioccano le reazioni: “Hanno rubato 4 punti in una sola partita….! Nemmeno la triade… chapeau” o anche: “Paolo ma Agnelli ha sempre detto ogni inizio anno, nei suoi discorsi struggenti a squadra e media che loro accettano verdetti e sentenze…. Il 4 disse che loro sarebbero partiti lo stesso e il calcio si è allineato….. Se non è potere decisionale questo…… Una barzelletta“.

Sul web tutti aspettano la replica di De Laurentiis

C’è chi osserva: “Paolo ti stimo e leggo sempre con piacere ma “per non aver rispettato il protocollo” proprio no, se sara’ confermato che il volo era stato cancellato prima dello stop ASL”. Un altro bacchetta Ziliani dicendo: “Buongiorno Paolo. Io rispetto la tua lotta per la legalità, lo dico seriamente. Posso sapere però come mai non hai mai mostrato questo spirito negli anni in cui lavoravi per il più grosso conflitto d’interessi vivente della storia?”.

Colorito il commento di un follower: “Per me ADL è il tipo disposto ad arrivare al consiglio di stato per farsi togliere una multa per divieto di sosta, in questo momento me lo immagino come uno squalo che ha sentito l’odore del sangue”. Infine la realistica chiosa: “Sanno benissimo che saranno rimessi i punti e rinviata la partita, vogliono solo dare un segnale alle altre per poter continuare un altro po’ il campionato, che non arriverà a Natale”.

SPORTEVAI | 15-10-2020 10:28