Ziliani, frecciata alla Juve sulla svolta della nazionale

Una delle partite più belle della Nazionale degli ultimi anni è anche stata la prima da 22 anni senza giocatori della Juventus: un dato che non si verificava da Italia-Camerun di Francia ’98. Questa circostanza non poteva essere sottolineata da Paolo Ziliani, giornalista spesso pronto a evidenziare difetti e punti deboli del mondo bianconero.

Ziliani all’attacco di Bonucci e Chiellini

Ziliani, in particolare, punta il dito contro Bonucci e Chiellini, ultimi esponenti di un blocco difensivo sempre presente nell’Italia post Germania 2006. “Che sia finalmente finita l’era ferale della difesa azzurra targata BBC (a volte BBBC), marchio che passerà alla storia per i drammatici mondiali 2010 e 2014 e per il raccapricciante flop della fallita qualificazione al mondiale 2018?”, ha twittato il giornalista riferendosi a Barzagli, Bonucci e Chiellini, oltre che a Buffon.

Il tweet di Ziliani ha acceso i commenti dei suoi follower. “La cosa strana Paolo è che in Italia questi hanno stradominato (hanno fatto credere). Ma all’estero tra Champions e Nazionale hanno fatto letteralmente schifo. Che ne pensi?!? Come sia stato possibile??? Leggendo i giornali italiani sembravano alieni…”, scrive Giuseppe. E Ziliani risponde: “Hai detto bene tu: hanno fatto credere”.

Botta e risposta tra i tifosi

“Glorificati come i migliori difensori inamovibili. I disastri più spaventosi nella storia della Nazionale”, aggiunge Marco. Simone se la prende con Bonucci: “Acerbi vale 10 Bonucci e non da adesso, Bonucci ha avuto la fortuna di giocare insieme un grande difensore come Chiellini che copriva i suoi errori. Al Milan e negli ultimi 2 anni alla Juve si è visto il suo vero valore, un Ranocchia con buona stampa”.

Guglielmo, invece, attacca Chiellini: “Uno spacca tibie come Chiellini solo in Italia poteva essere considerato un difensore forte… vista anche l’immunità arbitrale di cui ha goduto…”.

Ma c’è anche chi non ci sta, come Jac: “Svezia-Italia 1-0, Italia Svezia 0-0: colpa dei difensori? Mondiale 2014: Nuova Zelanda, Costa Rica e 2 gol fatti in 3 partite. Colpa dei difensori?”.

