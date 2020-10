Ziliani rinfocola la polemica: “Fantocci battuti 3-0 sul campo”

Stasera va in scena il match di Nations League tra Polonia e Italia. Una gara importante per la nazionale di Mancini che vuole proseguire il suo percorso di crescita verso i prossimi Europei. Ma in questo momento non è il calcio a far discutere, almeno non quanto l’emergenza Covid19 che ancora imperversa in Europa e non solo.

Per la gara tra Polonia e Italia, le autorità locali avevano disposto l’apertura dello stadio per 10mila persone ma fanno discutere le parole del presidente federale polacco che ha rivelato che “ne entreranno solo 2-3 mila perché la gente ha paura di andare allo stadio”. Del resto in questo momento la Polonia è una delle nazioni che maggiormente deve fare i conti con il Coronavirus.

Ziliani ancora all’attacco

A prendere al balzo le parole di Boniek è il giornalista Paolo Ziliani che dal suo profilo Twitter va di nuovo all’attacco e citando le parole dell’ex Juve conclude con: “Ricapitolando: gente comune batte fantocci politici 3-0 sul campo”. Un messaggio neanche troppo velato alle polemiche nate nel corso degli ultimi giorni in merito alla mancata disputa della gara tra Juventus e Napoli.

Il giornalista non ha mai nascosto infatti la sua posizione sulla vicenda attaccando in più occasioni sia i vertici della Federcalcio e della Lega, sia direttamente la Juventus e il suo presidente Andrea Agnelli.

Polemica social

La reazione dei social è immediata e a chi gli scrive: “Libertà è non partecipazione”, parafrasando un famoso slogan; Ziliani ribadisce il suo concetto: “Senza considerare che l’inflazione di tornei (con moltiplicazione di partite e quindi di rischi) non eccita nessuno: qualcuno sentiva forse il bisogno di veder nascere l Nations League? In tempo di Covid mandare nazionali in giro per il mondo inutilmente è quasi criminale.

SPORTEVAI | 11-10-2020 12:20