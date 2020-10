Bonucci torna su Juventus-Napoli: "Noi l'abbiamo vissuta così"

Il campionato è fermo per gli impegni della Nazionale, ma si torna a parlare di Juventus-Napoli. Lo fa Leonardo Bonucci, che intervistato da ‘Rai Sport’ racconta il suo punto di vista sulla partita non disputata all’Allianz Stadium. Dando il punto di vista dei giocatori bianconeri sulla vicenda, che ha scatenato polemiche che sono durate giorni interi e ancora non sono di fatto terminate.

Bonucci però parla di una squadra serena nell’attesa di quel Napoli poi mai arrivato a Torino. “Noi eravamo tranquilli – rivela infatti il difensore della Juventus -. Ci trovavamo chiusi nella bolla, più per precauzione che per necessità. Questo però è ciò che stabilisce il protocollo, l’hanno creato appositamente per poter proseguire il campionato”.

Il centrale esprime poi la convinzione che la sfida degli Azzurri contro la Polonia possa rappresentare l’occasione per fare un passo oltre i fatti dell’ultima giornata di campionato. “Sarà bello scendere in campo. Sarà l’occasione per mettersi alle spalle tutte le polemiche della partita non giocata domenica scorsa”, è infatti il suo auspicio.

Nel frattempo la situazione sta vivendo una fase di quiete nell’attesa di una decisione finale sul risultato della partita, ma anche di una possibile modifica del protocollo applicato per la Serie A. Sul tema la Lega ha reso nota una riunione in videoconferenza tra i medici sociali dei vari club.

Argomenti momentaneamente oscurati dalla Nazionale, su cui insiste Bonucci: “Siamo qui per far rinascere l’orgoglio italiano. Abbiamo intrapreso un percorso nella più totale fiducia verso il nostro mister e il calcio che ha in mente. Abbiamo talento, esperienza e la spensieratezza dei giovani”.

Il ritorno in campo avverrà dopo una pausa abbastanza lunga, quantomeno per i giocatori della Juventus. Specie dopo i ritmi serrati di questi mesi. “Ci siamo però allenati talmente tanto che non ce ne siamo accorti. Lavorare in questo gruppo è fantastico, non vediamo l’ora di scendere in campo”, garantisce Bonucci.

Dall’altra parte la Polonia di Lewandowski, ma anche di Szczesny. E Bonucci rivela: “Abbiamo parlato e mi ha detto che vogliono vincere. Ma lo vogliamo anche noi“.

OMNISPORT | 10-10-2020 21:59