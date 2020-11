Ziliani sottolinea errore arbitro pro-Juve, social scatenati

Si poteva commentare sul ritorno imperioso di De Ligt, sugli schemi vincenti di Pirlo, sulla mira infallibile di Ronaldo o in mille altri modi il match di ieri tra Juventus e Cagliari, che ha visto i bianconeri vincere per 2-0 e dare una dimostrazione di forza e convinzione come mai finora in questo campionato ma non è nelle corde di Paolo Ziliani. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, sempre pronto a trovare appigli per criticare la Vecchia Signora, su twitter ha ignorato le prove super dei bianconeri preferito concentrarsi sulla scarsa attenzione nel rimarcare quello che a suo avviso è stato un errore dell’arbitro Maresca.

Per Ziliani c’è fuorigioco di Morata sul primo gol di Cr7

Scrive Ziliani: “A Dazn erano pigri. C’è Morata in fuorigioco che impalla Cragno sull’1-0 e non lo notano, o se lo notano non lo dicono. Poi al Cagliari annullano il gol del 2-1, e nessuno che tiri una riga per dimostrare che sì, Marin era realmente in fuorigioco”.

I tifosi replicano duramente a Ziliani

Se di solito le esternazioni anti-Juve trovano sempre proseliti, stavolta è un coro di dissensi per le parole di Ziliani a giudicare dai commenti sui social: “Il problema è che sei prigioniero del personaggio che ti sei creato tu stesso. Non ci vuole niente a scrivere “Buona partita della Juve”. Ma ormai ti cibi dei commenti degli ossessionati”.

Fioccano le reazioni: “A parte il fatto che la linea l’hanno tirata, proprio in un caso come questo non ce ne sarebbe stato alcun bisogno, dato che basta la linea dell’area piccola per dimostrare che quello è un fuorigioco a dir poco netto e chiaro” o anche: “È un gombloddo. Ho visto anche una scia chimica in campo”.

Non c’è neanche voglia di fare ironia: “Si potrebbe parlare di tanti temi (la crescita di Arthur-Rabiot, CR7 ed i suoi record, Bernardeschi per una volta in palla) invece il sig. Ziliani tira fuori un fuorigioco ininfluente (mi sembra che il portiere si tuffi col tempo giusto, quindi vede la palla), che tristezza..” oppure: “Sia mai guardare Cragno che si butta e non fiata nemmeno sul gol di Ronaldo. Sia mai” e infine: “Nemmeno l’arbitro..il guardalinee, il var, la Gazzetta..l’hai visto solo tu”.

SPORTEVAI | 22-11-2020 09:14