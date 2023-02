Zverev durissimo con Kosmos: “La storia non si compra con il denaro”

Il tennista tedesco commenta così la rottura con l'Itf, con cui c'era l'accordo per organizzare la Coppa Davis

04-02-2023 14:53

Alexander Zverev, che è tornato in campo nelle qualificazioni di Coppa Davis travolgendo Stan Wawrinka per 6-4, 6-1, è tornato anche a parlare della rottura tra la società Kosmos di Piqué e l’Itf, con cui c’era un rapporto di collaborazione pluriennale per organizzare la Coppa Davis di tennis.

“Non puoi comprare la storia con i soldi. Lo sport vive di emozioni e la Coppa Davis è sempre stata una competizione dove si vivono le emozioni più grandi, l’atmosfera più bella. È stato chiaro a tutti, fin dall’inizio, che il nuovo formato non funzionava. C’è bisogno di giocare in casa e in trasferta, di sentire il pubblico: questa è la vera Davis”.