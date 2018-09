Novak Djokovic raggiunge Federer e Nadal agli ottavi di finale dello US Open. Anche il terzo dei grandi non delude le attese, e anzi piega con irrisoria facilità il francese Richard Gasquet per 6-2 6-3 6-3.

Male invece il giovane Alexander Zverev, che dei tre campioni dovrebbe essere l'erede. Il tedesco è stato sconfitto dal connazionale Philipp Kohlschreiber 34 anni, per 6-7 6-4 6-1 6-3.

SPORTAL.IT | 02-09-2018 11:40