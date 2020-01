Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

La Serie A 2019 - 20, va incontro alla ormai classica rivoluzione di gennaio. Oppure ci sono pure le cessioni di calciatori finiti fuori dal progetto tecnico e in cerca di una nuova destinazione. Quando inizia e quando finisce il calciomercato invernale ?.

Rolando Mandragora fa gola alla Fiorentina e alla Roma. Il centrocampista dell'Udinese è protagonista, di una trattativa serrata fra il club friulano e la società gigliata, che vuole rinforzare la propria mediana con un giovane già affermatosi in Serie A, ma nelle ultime ore anche la Roma ha provato a sondare il terreno.

Spunta un nuovo nome, in casa Napoli, tra i possibili rinforzi in attacco : la società partenopea sarebbe interessata al giovane francese Jean Philippe Mateta, attualmente in forza al Mainz 05, club di Bundesliga che lotta per non retrocedere. Il Napoli vorrebbe acquistarlo già a gennaio come terza punta, per farlo ambientare alle spalle di Milik e Mertens.

Il difensore svizzero Johan Djourou torna a giocare da professionista dopo dodici mesi da svincolato. Djourou era fermo da esattamente 12 mesi : la sua ultima esperienza risale alla prima parte della stagione 2018/19, quando fu acquistato dalla Spal, che voleva farne il perno della difesa.

E arrivata la fumata bianca nella lunga trattativa fra Inter e Tottenham per il trasferimento a Milano di Christian Eriksen. Il danese, potrebbe arrivare nel capoluogo lombardo già nel fine settimana, in modo tale da assistere dalla tribuna di San Siro all'incontro fra i suoi nuovi compagni di squadra e il Cagliari. Le due parti hanno trovato l'accordo a metà fra la richiesta del club londinese e l'offerta dei nerazzurri : l'Inter, come mossa decisiva per la buona riuscita della trattativa.

Dopo l'ufficializzazione del trasferimento dalla Fiorentina al Flamengo, il giovane attaccante Pedro Guilherme Abreu dos Santos, più semplicemente Pedro, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni alla tv ufficiale del club campione del Sudamerica, introducendole con un eloquente : Che bello tornare a casa. Pedro resta di proprietà della Fiorentina almeno fino al 31 dicembre 2020, ma dopo quella data il Flamengo potrà esercitare il diritto di riscatto.

Dopo la frenata nella trattativa nella giornata di mercoledì, la trattativa fra Spal e Torino per il trasferimento di Kevin Bonifazi ha ripreso decisamente quota e dall'ambiente estense trapela grande ottimismo per la riuscita della trattativa. I due club si accorderanno per un altro prestito, dopo quelli delle stagioni 2016/17 e 2018/19, ma questa volta la Spal avrà l'obbligo di riscattare il calciatore a fine stagione. Bonifazi, firmerà un contratto quinquennale.

L'Atalanta e il Genoa hanno trovato l'accordo per il trasferimento del difensore Andrea Masiello da Bergamo al capoluogo ligure. Masiello lascia l'Atalanta dopo otto stagioni e mezzo in cui ha collezionato 155 presenze e 8 gol in campionato, 12 incontri giocati in Coppa Italia, 14 presenze e 2 gol in Europa League e 4 apparizioni in Champions League.

L'arrivo di Beppe Iachini in panchina e quello di Patrick Cutrone a rinforzare l'attacco hanno rilanciato le ambizioni della Fiorentina, ma il patron gigliato Rocco Commisso non vuole accontentarsi di sporadici risultati positivi. In un'intervista ad Apnews.com, Commisso ha fatto una nuova promessa ai tifosi viola : Nel futuro ho grandi piani per la Fiorentina, investirò ancora di più. Il calcio è l ’ unico sport che mi trasmette passione, ha aggiunto Commisso.

Inter e Napoli hanno rinunciato allo scambio a centrocampo che avrebbe portato Allan a Milano e Vecino in Campania. L'ipotesi dello scambio si era fatta largo negli ambienti delle due società negli ultimi giorni, ma l'idea è stata accantonata per diversi motivi : trovare un accordo economico che accontenti entrambi i calciatori è complesso, e in particolare Vecino non gradirebbe altre destinazioni nel campionato italiano.

Il Lecce è vicinissimo all'ingaggio di Afriyie Acquah, centrocampista in uscita dai turchi dello Yeni Malatyaspor e già visto per diverso tempo nel campionato italiano, con le maglie di Palermo, Parma, Sampdoria, Torino ed Empoli.

Tentativo in Bundesliga per due club di serie A con gli stessi colori sociali : Cagliari e Genoa. Lo riferisce Kicker, secondo cui isolani e liguri sarebbero andati a bussare alla porta del Bayer Leverkusen per Panagiotis Retsos, difensore centrale classe 1998.

Gaetano Castrovilli gela le pretendenti in un'intervista al TGR Toscana : Firenze per me è una seconda casa. Sono qui e penso alla Fiorentina, ci fa sentire importanti, sono le parole del centrocampista viola, seguito da diversi club di serie A.

Non solo l'affare Politano, Inter e Napoli hanno fatto passi in avanti significativi per lo scambio di centrocampisti : Allan sarebbe pronto a volare a Milano, mentre Matias Vecino farebbe il percorso inverso, accasandosi sotto il Vesuvio. Il Napoli valuta Allan sui 50 milioni di euro, Vecino ha un cartellino intorno ai 20 milioni.

A un anno dal suo arrivo al Milan, Lucas Paquetà sta attraversando il momento più difficile della sua esperienza in rossonero. Quasi critica, secondo il retroscena riportato da La Repubblica : dopo la vittoria contro l'Udinese, riferisce il quotidiano, Paquetà si è recato alla clinica la Madonnina per dei controlli, in seguito a una leggera tachicardia.

Eros Pisano torna al Pisa. Il difensore classe 1987, ex Bristol e Palermo, firmerà un contratto fino al prossimo giugno, dopo essersi allenato per alcuni giorni con la squadra. Il club nerarruzzo ha deciso di puntare su di lui : per il giocatore anche un'opzione di rinnovo in estate.

Lorenzo Tonelli torna alla Sampdoria. L'ormai ex difensore del Napoli ha sostenuto il primo allenamento con i blucerchiati, prima della firma del contratto. Tonelli arriva in prestito con obbligo di riscatto a 2.5 milioni più bonus.

Esuberi o pedine di mercato : sono tanti i campioni che lasceranno la serie A entro gennaio.

Alessio Da Cruz torna a Parma dopo il fallimentare prestito all'Ascoli, chiuso con lo scontro con i tifosi marchigiani. L'attaccante olandese verrà girato in prestito all'estero, tra i club interessati c'è il Lugano, in Svizzera.

Paul Pogba ancora più vicino al ritorno alla Juventus. L'agente del centrocampista del Manchester United Mino Raiola ai microfoni di Sky Sports ha spalancato le porte alla cessione in estate. Oggi non è felice perché non sta giocando. Si sta riprendendo da un infortunio. Siamo onesti.

Conclusa, l'avventura a Napoli, Ancelotti sta cominciando a prendere in mano le redini dell'Everton. Per migliorare il valore della rosa dei Toffees, il tecnico italiano starebbe pensando di pescare dalla Serie A. In particolare, Ancelotti avrebbe messo gli occhi su due profili. Il primo risponde al nome di Emre Can, in uscita dalla Juventus. Il messicano, in difficoltà al Napoli, è approdato al club partenopeo proprio grazie ad Ancelotti.

Il Milan non ha ancora terminato le operazioni di mercato. il Diavolo sarebbe al lavoro per provare a piazzare Suso e Paquetà. Il Milan, starebbe cercando una soluzione a titolo definitivo ma, ad oggi, non ci sarebbero offerte congrue. Dovesse riuscire a sistemare Suso e Paquetà, il Milan potrebbe fare un tentativo concreto per Dani Olmo, giovane stella della Dinamo Zagabria. il Milan avrebbe poco tempo per l'affondo.

Anche contro la Juventus, Smalling è stato uno dei migliori in maglia giallorossa. Il 30enne centrale difensivo, nel post match della sfida persa con la Juventus, è stato chiaro : Futuro ? Penso solo al derby. Smalling è concentrato solamente sul campo. Sceglierà il suo futuro quando sarà il momento di farlo.

Inter e Napoli sono, le due società più attive sul mercato invernale. L'eventuale approdo di Matteo Politano alla corte di Rino Gattuso dovrebbe portare all'addio di José Maria Callejon. Nella trattativa tra Inter e Napoli sarebbe coinvolto anche Fernando Llorente. Lo spagnolo, diventerebbe il vice di Romelu Lukaku tanto cercato dal tecnico nerazzurro Antonio Conte e, di fatto, chiuderebbe le porte a Olivier Giroud. Inter e Napoli starebbero parlando anche di un altro possibile scambio.

Anche Masiello sarebbe pronto a fare le valigie. Niente Sampdoria ma possibile ritorno al Genoa, club con cui l'esperto difensore ha già giocato. Masiello, gioca a Bergamo dal lontano 2011. Dovesse partire, la Dea potrebbe chiudere con la Dinamo Zagabria per il giovane difensore, classe 2000, Sutalo.

Cosa è successo ieri mercoledì 22 gennaio 2020

