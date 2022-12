27-12-2022 09:02

Le condizioni di salute di Gianluca Vialli continuano a destare tanta preoccupazione. In tantissimi stanno pregando affinché l’ex stella, tra le altre, di Sampdoria, Juventus e Chelsea, riesca a vincere la sua personale battaglia.

I giorni più difficili nella vita di Vialli

Gianluca Vialli è alle prese con un momento difficilissimo. Dopo aver deciso, lo scorso 14 dicembre, di rinunciare al suo ruolo di capo delegazione degli Azzurri, l’ex fuoriclasse azzurro è alle prese con l’aggravarsi della sua malattia.

Una battaglia cominciata ben cinque anni fa e che Gianluca Vialli continua ad affrontare con grande forza d’animo, sostenuto da parenti, amici, tifosi e da tutti coloro che ce l’hanno nel cuore.

Vialli, il bellissimo gesto dei tifosi della Samp a Londra

Alla vigilia di Natale (Gianluca Vialli sta trascorrendo questi giorni insieme a diversi parenti stretti), davanti alla clinica in cui è ricoverato a Londra, è stato posizionato un bellissimo striscione con un messaggio tanto semplice quanto chiaro: “Forza Luca”.

Lo striscione è stato realizzato dai tifosi che fanno parte del “Sampdoria Club of England”. Oltre al bellissimo striscione, i supporter della Samp in terra inglese hanno anche pubblicato un post, sulla loro pagina Facebook: “C’mon Gianluca! All Sampdoria Club of England supporters are with you! Noi ti amiamo e ti adoriamo”.

Tutti al fianco di Vialli nella sua personale battaglia

L’ennesima dimostrazione di grande affetto nei confronti di un campione sia in campo che nella vita. Le preghiere e i messaggi d’amore per Gianluca Vialli arrivano da ogni parte del mondo.

Dopo i messaggi arrivati dagli amici di una vita, dal CT della Nazionale Roberto Mancini a Gianfranco Zola, passando per tanti altri, ora anche quello dei tifosi della Sampdoria in Inghilterra. Gianluca Vialli è amato ovunque. Nella sua battaglia contro la malattia non è mai stato assolutamente solo.