Scudetto Napoli: writer al lavoro sul murales, il 4 al posto del 3

Writer al lavoro a Napoli dove sui vecchi murales realizzati nel 2023 per festeggiare la vittoria del terzo titolo il 4 prende il posto del 3. Accade anche nel popoloso quartiere del Pallonetto di Santa Lucia dove Filospry, noto writer e tatuatore napoletano, ha messo mano alla sua opera di vico Solitaria disegnando un grande numero 4 in giallo sul nuovo scudetto. Nei vicoli adiacenti, dopo settimane di scaramantici tentennamenti, balconi e finestre si tingono di azzurro. Tra gli striscioni esposti in bella evidenza ce n’e’ uno che ritrae con l’aureola del santo Pedro della Lazio e Orsolini del Bologna, gli autori delle reti all’Inter che hanno consentito al Napoli di allungare in classifica sui rivali per lo scudetto. Al loro fianco l’immagine di San Gennaro, patrono della citta’ e quello di un altro ‘santo’ acquisito, l’indimenticato Diego Maradona. “Uno speciale ringraziamento” e’ la frase in calce. (Immagini di Ciro Fusco)