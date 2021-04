A2, il punto dopo la 2ª giornata della fase a orologio

Conferme, soprese e, in generale, poche certezze fino a questo punto nella seconda fase del campionato di A2. Nel girone bianco solo la GeVi Napoli resta imbattuta dopo due turni superando in trasferta Udine, un passo che nel girone giallo finora solo la Blu Basket è riuscita a seguire grazie ai successi consecutivi contro Roma (il weekend scorso) e Ferrara.

È Trapani invece, per il momento, la regina del girone azzurro dove guida le operazioni in virtù delle affermazioni contro Cento e Pistoia. In ottica salvezza invece, in attesa del recupero di Orzinuovi-Rieti e del posticipo odierno tra Casale e San Severo, importante bis dell’Orlandina contro la Kienergia nel girone blu, mentre nel girone nero la Stella Azzurra debutta nella seconda fase perdendo nettamente a Biella.

I risultati della 2ª giornata

GIRONE BIANCO

Unieuro Forlì-Bertram Tortona 83-71

GeVi Napoli-Apu Old Wild West Udine 71-63

Givova Scafati-Reale Mutua Torino 57-70

GIRONE GIALLO

Atlante Eurobasket Roma-Urania Milano 93-79

Top Secret Ferrara-BCC Treviglio 73-78 d. 1 t.s.

LUX Chieti Basket 1974-Tezenis Verona 72-74

GIRONE AZZURRO

Giorgio Tesi Group Pistoia-2B Control Trapani 71-82

OraSì Ravenna-UCC Assigeco Piacenza 78-77

Tramec Cento-Staff Mantova 60-74

GIRONE BLU

Kienergia Rieti-Orlandina Basket Capo d’Orlando 71-91

Benacquista Assicurazioni Latina-Agribertocchi Orzinuovi 92-86

Allianz Pazienza Cestistica San Severo-Novipiù JB Monferrato posticipata ad oggi ore 18:00

GIRONE NERO

Edilnol Biella-Stella Azzurra Roma 100-67

Riposa: Withu Bergamo

OMNISPORT | 29-04-2021 11:41