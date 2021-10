A2, quattro squadre ancora imbattute dopo la quarta giornata

25-10-2021 14:35

Cantù e Mantova nel Girone Verde, Scafati e Ravenna in quello rosso. Sono queste le squadre ancora imbattute in A2 dopo il quarto turno di campionato, giornata grazie alla quale si stanno definendo sempre meglio i rapporti di forza all’interno della seconda lega nazionale.

Se infatti le quattro sopracitate faranno verosimilmente corsa di testa da qui fino alla fine della regular season, è altrettanto probabile che Biella, Orzinuovi e Fabriano (ancora a quota zero punti in classifica) dovranno lottare con le unghie e con i denti per confermare la categoria.

Di seguito tutti i risultati e le classifiche dei due gironi dopo il quarto turno.

GIRONE VERDE

Giorgio Tesi Group Pistoia-2B Control Trapani 80-70

Edilnol Biella-Infodrive Capo d’Orlando 68-76

Novipiù JB Monferrato-S.Bernardo/Cinelandia Park Cantù 75-84

Staff Mantova-Agribertocchi Orzinuovi 89-72

UCC Assigeco Piacenza-Urania Milano 80-72

Gruppo Mascio Treviglio-Apu Old Wild West Udine 79-76

Reale Mutua Torino-Bakery Piacenza 90-75

Classifica

S.Bernardo/Cinelandia Park Cantù 8 4-0

Staff Mantova 8 4-0

Apu Old Wild West Udine 6 3-1

Giorgio Tesi Group Pistoia 6 3-1

Reale Mutua Torino 6 3-1

UCC Assigeco Piacenza 6 3-1

Gruppo Mascio Treviglio 4 2-2

Urania Milano 4 2-2

Bakery Piacenza 2 1-3

Novipiù JB Monferrato 2 1-3

2B Control Trapani 2 1-3

Infodrive Capo d’Orlando 2 1-3

Agribertocchi Orzinuovi 0 0-4

Edilnol Biella 0 0-4

GIRONE ROSSO

OraSì Ravenna-Next Nardò 76-67

Atlante Eurobasket Roma-Ristopro Fabriano 80-67

Tramec Cento-Benacquista Assicurazioni Latina 65-63

Givova Scafati-Top Secret Ferrara 97-75

LUX Chieti-Umana Chiusi 70-62

Allianz Pazienza San Severo-Stella Azzurra Roma 83-75

Tezenis Verona-Unieuro Forlì 79-60

Classifica

Givova Scafati 8 4-0

OraSì Ravenna 8 4-0

Umana Chiusi 6 3-1

Next Nardò 4 2-2

Allianz Pazienza San Severo 4 2-2

Stella Azzurra Roma 4 2-2

Unieuro Forlì 4 2-2

Tramec Cento 4 2-2

Atlante Eurobasket Roma 4 2-2

Benacquista Assicurazioni Latina 2 1-3

LUX Chieti 2 1-3

Top Secret Ferrara 2 1-3

Tezenis Verona* 1 2-2

Ristopro Fabriano 0 0-4

*Tezenis Verona 3 punti di penalizzazione

