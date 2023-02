Abraham: "Gol importante per me. Dybala giocatore speciale"

L'attaccante della Roma esulta dopo la vittoria contro l'Empoli

04-02-2023 20:27

L’attaccante della Roma Tammy Abraham ai microfoni di Dazn ha esultato dopo la vittoria contro l’Empoli: “La rete è stata molto importante per me. Non segnavo da tanto tempo in casa. L’anno scorso avevo segnato tanti gol, non vedevo l’ora si sbloccarmi in casa. Potevo segnarne anche di più ma mi accontento del gol e dei tre punti”.

La Roma si è riscattata dopo la sconfitta con la Cremonese: “Eravamo tutti molto delusi. Ci tenevamo a fare una buona prestazione e risultato davanti ai nostri tifosi. Ora dobbiamo continuare così a giocare bene fare punti. Dybala? E’ un giocatore speciale, un talento. C’è una buona intesa fra di noi. Oggi ha fatto un assist e continuiamo a scambiarci favori”.