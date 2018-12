Accadde oggi, Ronaldo torna al gol dopo 749 giorni e 2 crack

A fine stagione furono di nuovo lacrime, seduto in panchina a singhiozzare per uno scudetto perso quando era ormai in tasca durante la celeberrima gara del 5 maggio contro la Lazio, ma il 9 dicembre del 2001 – 17 anni fa – fu un giorno da ricordare per Ronaldo il Fenomeno. Fu il giorno del ritorno al gol dopo dopo due anni e un mese di dolore, paure e tormenti. L’ultima sua rete con la maglia dell’Inter era stata quella del 21 novembre 1999, 749 giorni prima: un gol nel 6-0 al Lecce. Poi gli incubi. La prima rottura del crociato, la riabilitazione, il recupero. Il ritorno in campo il 12 aprile del 2000 quando in coppa Italia a Roma contro la Lazio entrò in campo a gara in corso per dimostrare di essere pronto e guarito ma ecco il nuovo dramma. Appena sei minuti in campo, un tentativo di dribbling e il ginocchio cede ancora dopo un doppio passo. Nuovo crack. Ronaldo esce dal campo in barella e in lacrime, tutto il mondo del calcio è sgomento. L’Olimpico resta in silenzio per tutto il resto della gara. Nuova operazione, nuovo calvario.

LA RINASCITA – Nuovo recupero e finalmente la rinascita. Il 9 dicembre del 2001 Ronaldo torna al gol e rompe l’incantesimo. Al minuto 18 di Brescia-Inter 1-3. Al momento del gol in molti stadi italiani i tifosi salutano l’avvenimento alzandosi in piedi e applaudendo. Finì come finì ma per Ronaldo fu l’inizio della sua seconda vita calcistica, col passaggio in estate al Real Madrid e il Mondiale vinto da capocannoniere con il Brasile in Corea e Giappone. Legati alla storia dell’Inter anche altri tre avvenimenti del 9 dicembre.

ACCADDE ANCHE – Nel 1948: Nasce a Milano Marco Achilli. Giocherà 11 volte con l’Inter, in gare ufficiali, di cui, 4 in campionato (1 gol), 2 nelle coppe europee, e 5 in coppa Italia (1 gol); ha vinto uno scudetto nella stagione 1970/1971. Nel 1932: Nasce a Leffe (BG) Luigi Zambaiti. Collezionerà 3 presenze, tutte in campionato. Vanta uno scudetto nella stagione 1953/1954. Nel 1990: Esordisce in serie A con la maglia dell’Inter Maurizio Iorio (Cesena – Inter 1-5). Saranno solo 5 le presenze con l’Inter e tutte in campionato, senza nessun gol all’attivo. Il 26 Maggio 1991 disputò la sua ultima partita con la maglia nerazzurra in un Lecce – Inter 0-2.

SPORTEVAI | 09-12-2018 09:32