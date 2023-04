Acerbi: “A Salerno ci sarà una bolgia, è una finale”

Il difensore dell’Inter intervistato al canale YouTube della Lega Serie A: “La Salernitana è una buona squadra”

06-04-2023 23:19

Il difensore centrale dell’Inter e della Nazionale Italiana, Francesco Acerbi, in un’intervista sul canale YouTube della Lega Serie A, ha detto la sua riguardo la partita dell’Inter in programma, alle 17, allo stadio Arechi di Salerno, contro la Salernitana.

Le parole di Francesco Acerbi: “A Salerno ci sarà una bolgia, abbiamo dimostrato che in campionato abbiamo perso con le piccole. La Salernitana è una buona squadra, gioca bene. Adesso sono tutte finali per noi perché sono tutte difficili. Abbiamo perso con l’Empoli, abbiamo pareggiato col Monza, abbiamo perso con lo Spezia.” Conclude poi il difensore centrale dell’Inter: “La partita di Salerno è come una finale, come tutto il campionato adesso”.