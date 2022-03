Addio a Gianluca Ferraris:svelò calcioscommesse in "Pallone criminale"

14-03-2022 13:26

Le parole migliori, quelle giuste e aderenti ai fatti con la massima lucidità, le avrebbe sapute individuare e scegliere solo lui. Era un abile tessitore, capace di una narrazione esemplare e dotato di una capacità di lettura e visione rarissime che gli consentivano di restituire dei ritratti unici, irripetibili: che si trattasse di uomini, sportivi, calciatori (il calcio e il Genoa erano passioni viscerali al pari del giornalismo d’inchiesta).

Gianluca Ferraris dimostrava qualità rare, ma con l’entusiasmo e la naturalezza che lo rendevano altrettanto inimitabile.

Gianluca Ferraris e il calcioscommesse: il successo di “Pallone criminale”

Aveva solo 45 anni e l’annuncio della sua scomparsa ha scosso chiunque lo avesse incontrato, avesse lavorato con lui e avesse goduto – anche solo da lettore – del suo talento. Dopo la laurea in Scienze Politiche nel 2002, da Genova si era trasferito a Milano e aveva seguito un percorso professionale iniziato e proseguito a lungo in Mondadori. Gianluca Ferraris aveva scritto per Panorama, Chi, Economy, dopo un’esperienza televisiva, a Mediaset con “Quarto Grado”, per approdare, infine, a Donna Moderna e fare poi una scelta di grande coerenza quando la testata fu ceduta.

E di gratitudine per quel periodo di imprevedibile serenità professionale e realizzazione, visto quanto riuscì a fare sotto la direzione di Annalisa Monfreda.

Innamorato del pallone, dicevamo. E d’altronde, la sua produzione da giornalista d’inchiesta e i suoi saggi ne testimoniano l’eccezionalità: il celebre “Pallone Criminale” (Ponte alle Grazie, 2012) con il collega Simone Di Meo, dà reale e concreta certezza della sua cifra stilistica e della sua capacità analitica, tanto da ricevere nel 2014 la menzione speciale della giuria del premio letterario «Antonio Ghirelli» della Federcalcio.

La passione per la scrittura lo aveva indotto a studiare e a creare personaggi che delineava, succhiando dalla realtà i tratti di umanità che ritroviamo nei suoi personaggi calati in situazioni e circostanze, in grado di tradurre la complessità dei protagonisti. E quanto siano i contesti, le vicende a condizionare e a lasciare emergere le debolezze, quanto siano in chiaroscuro le vite degli altri.

I romanzi di Gianluca Ferraris

Dal 2014 si era dedicato prevalentemente a noir e gialli con la trilogia di Gabriele Sarfatti, un giornalista di nera obeso e tormentato da interrogativi, circondato da personaggi di varia e strana umanità: A Milano nessuno è innocente; Piombo su Milano, semifinalista al Premio Scerbanenco 2016; Shaboo, semifinalista al Premio Nebbia Gialla 2018.

Affascinante anche la produzione in qualità di podcast di true crime per la piattaforma Storytel, tra cui Mostri e Ludwig. Il suo ultimo romanzo, Perdenti, pubblicato da Piemme lo scorso anno, inaugurava un nuovo ciclo, con protagonista l’avvocato Lorenzo Ligas. Il primo di una lunga serie di progetti che, incessanti, continuava a pianificare e a organizzare con la puntualità, la preparazione e la consueta passione.

Il ricordo di Paolo Roversi, scrittore e amico

Stamattina, invece, che annunciare il suo nuovo romanzo, il nuovo e geniale personaggio che Gianluca aveva cresciuto tra le mura della sua casa milanese, lo scrittore Paolo Roversi ha annunciato la sua scomparsa:

“Oggi è davvero un giorno triste perché è mancato un caro amico, grande scrittore ed eccellente giornalista. Ciao Gianluca Ferraris ci mancherai moltissimo. RIP”.

Ed è così: sarà una mancanza ancora da interiorizzare, ma che muterà chiunque abbia incrociate e le le storie che solo tu avevi la delicatezza e lo spessore per poter raccontare dalla giusta distanza.

VIRGILIO SPORT