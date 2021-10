Adl alza la voce dopo aver visto rigore pro-Juve, polemica sul web

26-10-2021 09:03

Quando ha visto il rigore concesso alla Juventus per il contatto tra Dumfries ed Alex Sandro è balzato in piedi furioso. Teoricamente al Napoli il pari di Milano tra Inter e Juve ha fatto solo gioco ma il presidente De Laurentiis era arrabbiato per un altro motivo. Come spiega il Corriere dello Sport Adl ha ricordato il rigore non concesso all’Olimpico su Anguissa, “ha chiamato qualche amico che di regolamento ne sa e non lo interpreta, ha sbuffato, ha invocato chiarimenti utili per capire, ha poi avviato il personalissimo protocollo affinché al Palazzo arrivasse, di buon’ora ed al lunedì mattina, la sua voce infastidita, ma seriamente”.

De Laurentiis chiede uniformità arbitrale

Al patron azzurro qualcosa non torna: dov’è l’uniformità arbitrale? Perché due episodi similari vengono giudicati in maniera diversa? Lo sfogo è arrivato al mittente, ovvero ai vertici arbitrali che già sono sotto pressione per le infinite polemiche del weekend di fuoco che ha fatto arrabbiare un po’ tutti.

I tifosi attaccano il presidente del Napoli sui social

Fioccano le reazioni via web: “L’ira di De Lamentis: “Non capisco nulla di calcio, qualcuno mi insegni!”…” o anche: “Il problema in Italia non è che un presidente si lamenti, ma che i giornali ne riportino le esternazioni senza alcun contraddittorio. Il giornalismo italiano è diventato una sorta di ufficio stampa del potente di turno” e ancora: “Per tutti i gol esiste il controllo VAR. In questo caso hanno visto il fallo di Buksa su Meret e hanno giustamente annullato la rete”

C’è chi scrive: “O fanno una regola chiara e levano ” interpretazione “dell’arbitro o non se ne esce.ps sono tifoso del Napoli erano rigori molto dubbi sia quello di Osimhen che di Anguissa che nn avrei dato ma almeno valli a vedere”

Lo sfogo di De Laurentiis piace a pochi: “Ma ADL è lo stesso che sposta il calendario a suo piacimento ? Lo stesso che si accordò con la Juve per giocare con la Roma belli riposati contro una squadra che tornava da 48 ore dalla EL?” e infine: “La scorsa stagione tre partite tra Juve e Napoli 3 rigori a favore del Napoli due dei quali dati col var, 0 a favore della Juve?”.

