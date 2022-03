ADL deferito, tifosi della Juve indignati: cosa rischia il Napoli

31-03-2022 15:51

Il deferimento del Napoli, del presidente Aurelio De Laurentiis e del responsabile medico Raffaele Canonico da parte della Procura Figc ha fatto scoppiare immediatamente le polemiche sui social network.

Il deferimento di De Laurentiis

ADL e il club azzurro sono infatti accusati di aver violato il protocollo anti-Covid, avendo schierato nella gara di ritorno con la Juventus a Torino tre giocatori – Zielinski, Rrhamani e Lobotka – che erano stati fermati dall’ASL Napoli 2 perché a contatto con positivi al coronavirus.

In casa Napoli i tifosi temono penalizzazioni in classifica, un’eventualità che oggi appare remota: basti pensare al caso di Torino-Lazio, in cui Immobile giocò da presunto positivo, e che portò a un’inibizione di Lotito e a una ammenda per il club biancoceleste.

Tifosi Juve all’attacco

Ma a farsi sentire sui social network sono soprattutto i tifosi della Juventus, che accusano De Laurentiis di scorrettezza e di mancato rispetto delle regole. “Incredibile, per la stampa sportiva italiana il comportamento del Napoli è stato esemplare. Non hanno fatto alcuna polemica al riguardo. È sceso sulla questione un eloquente silenzio stampa”, il commento di Ganeter su Twitter.

“Nessuno scandalo? Vergogna… Cambiando i colori i toni dei commenti dei giornali sarebbero stati sicuramente diversi!”, aggiunge Frankiggia. “Vabbè tanto che succede? Nulla…”, sottolinea rassegnato As. “Con eclatante e comodo ritardo De Laurentiis deferito per Juve-Napoli. Ancora dubbi sul gran rispetto delle regole del Napoli e del suo presidente? Accusare la Juventus di comportamento dubbio e poi non rispettare le regole”.

“Napoli impunito”

“Ora pensate un po’ cosa sarebbe accaduto se lo avesse fatto la Juve”, scrive Bobo. “Napoli deferito: in soldoni che vuol dire? Che il Napoli fa come gli pare”. “Semplicemente vergognoso. Intanto, in quella partita, che non era regolare, la Juventus ha perso due punti, che De Laurentiis pagherà con una multina. Che schifo”.

SPORTEVAI