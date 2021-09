Adli ha voglia di Milan: "Ero pronto già quest'anno..."

Tra i tanti acquisti realizzati dal Milan nella sessione estiva di calciomercato ce n’è anche uno che si svelerà ai tifosi rossoneri solo all’inizio della prossima stagione.

Si tratta di Yacine Adli, talentuoso fantasista classe 2000 acquistato dal Bordeaux al termine di una lunga trattativa, ma lasciato ai Girondini fino al termine del campionato che ha appena preso il via.

Intervistato da ‘L’Equipe’ il giocatore non ha nascosto un pizzico di sorpresa per aver dovuto rinviare l’approdo in Italia: Quando ti chiama un club come il Milan vorresti andarci subito, ma c’erano delle condizioni affinché l’affare andasse in porto. Ho cercato di prepararmi al 100% per essere pronto ad ogni eventualità ed ero consapevole che, a prescindere da tutto, avevo una stagione da giocare, ma non sono deluso, anzi sono contento che la vicenda si sia conclusa in questo modo: quest’anno sarà di preparazione per arrivare ancora meglio preparato in Italia”.

Adli ha poi smentito seccamente di aver voluto restare un altro anno in Francia: “È assolutamente falso. Sapevo che ci sarebbe stata molta competizione, ma quando vuoi giocare ad alto livello devi saperla affrontare: io ero pronto per questo”.

OMNISPORT | 12-09-2021 11:36