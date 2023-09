Adriana Lima tifa Reggina: le foto in maglia amaranto dopo l'esclusione dalla Serie B

Adriana Lima con la maglia della Reggina: l'Instagram Story dell'attrice e supermodella brasiliana regala un sorriso ai sostenitori del club amaranto, relegato in Serie D.

Alle stelle del jet set internazionale piacciono le squadre italiane. Qualche tempo fa aveva destato scalpore e stupore Kim Kardashian, paparazzata in giro per Los Angeles con una maglia della Roma di fine anni 90. Poi è toccato a Emily Ratajkowski condividere un post con addosso la maglia del Napoli (e poco altro, per la verità). Adesso è Adriana Lima a ostentare le sue “simpatie” per una squadra del Belpaese. Non una big pluridecorata, ma un’orgogliosa formazione del sud: la Reggina.

Adriana Lima, Instagram Story con la maglia della Reggina

La supermodella e attrice brasiliana, infatti, ha diffuso delle story su Instagram in cui ha sfoggiato una maglia della Reggina di qualche anno fa, quando la formazione calabrese giocava in serie A. “Ragazzi, mi chiedo se sappiate dove sono”, ha chiesto divertita la 38enne ex angelo di Victoria’s Secret, a bordo di un vaporetto. “Riuscite a indovinare? Sono in Italia”, ha aggiunto mostrando con orgoglio una vecchia maglia amaranto, risalente alla gestione Praticò. Nessun mistero, per la cronaca: Adriana Lima è a Venezia, in occasione della Mostra del Cinema 2023.

Il sostegno della supermodella a pochi giorni dal no alla Serie B

Il mistero invece è legato alla scelta dell’outfit: perché Adriana Lima ha indossato una maglia della squadra calabrese? Semplice coincidenza oppure il segnale di una particolare simpatia? Di certo la decisione della star brasiliana avrà fatto piacere ai tifosi della Reggina, provati da una lunga e tormentata estate che si è conclusa con la non ammissione del club in Serie B. Ma il futuro potrebbe essere meno tribolato di quel che sembri. Arrivano infatti buone notizie sul fronte societario.

Reggina, le ultimissime: niente Eccellenza, ripartirà dalla Serie D

Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, ha annunciato infatti che la Reggina ripartirà dalla Serie D e l’avallo in tal senso è arrivato dalla stessa Figc, che pure aveva inizialmente ufficializzato gli organici dei gironi senza il club amaranto. Due le cordate in predicato di rilevare il titolo sportivo, una guidata dall’ex direttore sportivo Gabriele Martino, l’altra con al vertice l’imprenditore Eduardo Lamberti Castronuovo. E magari sugli spalti del Granillo potrebbe materializzarsi una tifosa d’eccezione: Adriana Lima.