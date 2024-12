Adriano alla gara d'addio: c'è Flamengo-Inter con Ronaldo, Materazzi e Zico, dove vederla in diretta

Al Maracanà di Rio de Janeiro l'ultima battaglia dell'Imperatore: una parata di stelle per l'addio al calcio del bomber brasiliano ex nerazzurro

Meglio tardi che mai. L’Imperatore Adriano dà l’addio al calcio nella più suggestiva delle cornici: il mitico Maracanà di Rio de Janeiro, dove si giocherà un Flamengo-Inter pieno zeppo di stelle. Da Zico a Materazzi, passando per Ronaldo il Fenomeno: tutti in campo per rendere omaggio all’attaccante brasiliano.

Adriano, l’ultima battaglia dell’Imperatore

Sei anni dopo l’ultima partita ufficiale, Adriano si appresta a dare l’addio ufficiale al calcio giocato, a distanza di poche settimane dalla sua autobiografia choc (‘La mia più grande paura’, scritta con il giornalista Ulisses Neto) in cui ha rivelato aneddoti scottanti legati alla sua esperienza all’Inter, ma anche il dramma della depressione e dell’alcolismo che ne hanno frenato l’ascesa.

Questa sera una parata di star farò capolino al Maracanà per celebrare l’ultima battaglia dell’Imperatore, il centravanti classe 1982 che ha dato il meglio di sé proprio con le maglie di Flamengo e Inter, dove – tra il 2001 e il 2009 – ha vinto sette titoli . In Italia ha giocato anche con Fiorentina, Parma e Roma.

Da Materazzi a Zico e Ronaldo: quante stelle in campo

In tanti hanno accettato con piacere l’invito di Adriano, che giocherà un tempo con entrambe le squadre. Tra le fila del Flamengo ci saranno Zico, Romario, Julio Cesar, Denilson e Zé Roberto, solo per citarne alcuni. Nell’Inter tanti ex compagni di squadra a partire da Marco Materazzi, che in una storia su Instagram ha postato uno scatto con Adriano in una steakhouse di Rio de Janeiro.

La truppa degli ex nerazzurri è davvero nutrita. E su tutti spicca la presenza di Ronaldo il Fenomeno. Poi, i vari Córdoba, Gamarra, Burdisso e Aldair: tutti a Rio per la last dance dell’Imperatore.

Flamengo-Inter, le due squadre

Flamengo: Adriano, Zico, Romário, Diego Ribas, Petkovic, Julio Cesar, Djalminha, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Athirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edílson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denílson, Juan, Zinho e Vágner Love. Allenatore: Zico

Dove vedere in diretta la partita d’addio di Adriano

La partita tra Flamengo e Inter, due squadre che hanno segnato la carriera di Adriano, si giocherà allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro questa sera, domenica 15 dicembre, alle 21:00.

Il match sarà trasmesso in streaming su OneFootball, piattaforma ufficiale dell’evento, la cui app è disponibile per pc, smartphone e tablet.