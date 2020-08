Adrien Rabiot torna in Nazionale

Sembrava essere finita l’avventura con la Francia di Adrien Rabiot dopo il clamoroso rifiuto del 2018 di rispondere alla convocazione per i Mondiali di Russia in qualità di riserva: invece ecco il colpo di scena.

Il commissario tecnico Didier Deschamps ha infatti chiamato il centrocampista della Juventus in vista delle sfide di Nations League che i ‘Bleus’ giocheranno contro Svezia e Croazia il 5 e l’8 settembre.

Deschamps ha motivato la propria decisione in conferenza stampa: “Abbiamo continuato a seguirlo, è tornato ad un ottimo livello. È successo quello che è successo, non possiamo tornare indietro, ma è rimasto selezionabile e ho deciso di richiamarlo. A me non piace mai prendere decisioni radicali”.

Tra i due non c’è ancora stato un confronto diretto che però non tarderà ad arrivare: “Non ci ho parlato, di solito non avviso mai i giocatori prima di convocarli – ha aggiunto Deschamps – Penso che sarà qui lunedì, poi avrò modo di confrontarmi con lui”.

27-08-2020 21:24