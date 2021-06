Affare low cost per il Napoli, ma i tifosi pongono una condizione

Con l’addio di Tiemouè Bakayoko, che non verrà riscattato dal Chelsea, il Napoli ha bisogno di un centrocampista centrale per il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti. Un’esigenza che si potrebbe nettamente acuire se il club azzurro dovesse anche cedere Fabian Ruiz, seguito per ora da lontano dai top club spagnoli.

E proprio legato all’eventuale partenza del centrocampista andaluso è il giudizio dei tifosi del Napoli sull’obiettivo di mercato individuato dal d.s. Cristiano Giuntoli per rafforzare il centrocampo.

Basic affare low cost per il Napoli

Secondo i principali quotidiani sportivi, infatti, in cima alla lista della spesa del Napoli ci sarebbe Toma Basic, centrocampista croato del Bordeaux che andrà in scadenza nel 2022. Un affare low cost, dato che proprio la situazione contrattuale del giocatore permetterebbe a Giuntoli di strapparlo al club francese con una cifra non superiore ai 10 milioni di euro.

Basic è una versione meno tecnica e più fisica di Fabian: alto 190 cm, anch’egli mancino, è dotato di un ottimo controllo – anche se non pari a quello dell’ex Betis – ma tende a giocare maggiormente in verticale il pallone. È un giocatore più dinamico, ma come Fabian è stato utilizzato in carriera sia in un centrocampo a due che in uno a tre. Il croato intriga i tifosi azzurri, ma per molti è considerato un’alternativa a Fabian, non il suo rimpiazzo in organico.

La condizione posta dai tifosi azzurri

Per i napoletani, insomma, Basic sarà il benvenuto solo se arriverà a sostituire Bakayoko e non lo spagnolo. “Di certo è un buon giocatore, ma non per sostituire Fabian, meglio se arrivasse per Bakayoko”, scrive Vincenzo su Twitter. “Certo che passare da Koopmeiners a Basic…”, si lamenta invece Achille, citando il centrocampista olandese dell’AZ Alkmaar che pure piace al Napoli. “Basic 100 volte meglio”, risponde Abe. “Se venisse al posto di Baka si migliora, al posto di Fabian Ruiz invece si peggiora indebolendosi”, aggiunge Aiden.

Pino già sogna il nuovo duo della mediana azzurra: “Fortissimo Basic, tecnica e forza fisica, con lui e De Paul grande coppia di centrocampo”. “Basic al posto di Baka… quoto”, conclude Mzeno.

SPORTEVAI | 09-06-2021 11:18