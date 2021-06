Napoli, Fabian Ruiz allontana voci di un possibile trasferimento

Napoli e Spagna. Non ha pensieri per altro, al momento, Fabian Ruiz. Nonostante le recenti indiscrezioni di mercato, infatti, il nativo di Los Palacios y Villafranca è più determinato che mai a far bene con la propria nazionale e poi, una volta finita l’avventura europea, tornare a dare il 100% in Serie A con la maglia del club campano.

“Interesse dell’Atletico Madrid? Sono felice a Napoli, è una città molto particolare che mi ricorda molto Siviglia perché la sua gente è molto familiare e calorosa, segue il calcio fino alla morte. Ho fatto ottimi amici e sono molto felice lì” ha dichiarato lo spagnolo che poi ha fatto chiaramente il punto sulla sua situazione contrattuale.

“Ho ancora due anni di contratto e ora penso solo a fare bene con la nazionale perché è la cosa importante per me e per il mio futuro. È bello che parlino di te e che il tuo nome venga accostato a grandi club, è una ricompensa per il lavoro che fai da anni ma sai com’è, un giorno ti associano a una squadra e un altro giorno a un’altra” ha detto con fare sincero ad AS Fabian Ruiz.

OMNISPORT | 02-06-2021 13:50