Il Napoli ha trovato l'erede di Fabian: pronta l’offerta

A prescindere dal piazzamento finale in campionato, il Napoli si prepara a un calciomercato estivo intenso: probabile l’addio di qualche big, che però dovrà essere sostituito a dovere. La partenza di Fabian Ruiz è tra le più probabili: il centrocampista spagnolo è il giocatore con più mercato, inoltre sembra esserci distanza tra le parti in merito al rinnovo di contratto.

Fabian via, un talento belga per sostituirlo

Cederlo a buon prezzo – fu pagato 30 milioni di euro al Betis – potrebbe essere la soluzione giusta sia per il Napoli che per il giocatore, ecco perché Cristiano Giuntoli s’è già messo alla ricerca del possibile sostituto di Fabian.

Secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe trattarsi di Charles De Ketelaere, giovanissimo centrocampista offensivo del Bruges. Il belga classe 2001 ha un contratto in scadenza nel 2023: per lui il Napoli avrebbe già pronta un’offerta da 10 milioni di euro.

Una cifra adeguata per un talento precoce: lanciato già nella scorsa stagione in Champions League dal club belga, De Ketelaere quest’anno è diventato titolare fisso nel Bruges, collezionando finora 3 gol e 4 assist in 32 partite della Jupiler League.

De Ketelaere è un autentico jolly: giocatore tecnico ma dal gran fisico (è alto 192 cm), ha giocato da esterno d’attacco, mezz’ala e anche punta centrale nella formazione allenata da Philippe Clement.

Tifosi spaccati su De Ketelaere

L’accostamento al Napoli ha già prodotto le prime reazioni dei tifosi partenopei. Su Facebook Antonio approva l’idea di prendere il belga, ma teme che il Napoli non ci riesca: “Ottimo profilo, tra i migliori prospetti in Europa. Abbina tecnica a una fisicità fuori dal comune da rinvenirsi in quel ruolo. Da calcio tedesco o inglese e quindi ci sarà concorrenza”.

“Grande talento, in pochi anni diventa un fenomeno”, aggiunge Ciro. Marco, invece, teme che prendere un altro giovane non sia la mossa giusta: “Gli ci vorranno due anni per abituarsi al calcio italiano – scrive il tifoso -. Ha sempre e solo giocato nel Bruges (ovviamente, vista l’ età…). E poi si parla di centrocampo, ma lui gioca quasi sempre seconda punta (sarebbe l’ennesima)”.

Francesco, invece, boccia l’idea: “Basta sconosciuti che devono affermarsi, se parte Fabian serve un centrocampista già pronto”.

