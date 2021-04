Napoli, i tifosi dicono no all'asso sudamericano

Mentre il Napoli vola verso la qualificazione alla Champions League e Aurelio De Laurentiis è chiamato a risolvere il dilemma allenatore per la prossima stagione, Cristiano Giuntoli lavora per rafforzare l’organico della squadra e sogna di aggiungere un altro talento all’attacco dei partenopei, già ricco di talento e soluzioni.

Giuntoli su Kaio Jorge

Si tratta di Kaio Jorge, astro nascente del calcio brasiliano: 19 anni, centravanti del Santos, è esploso durante la Copa Libertadores dello scorso anno, in cui segnò 5 reti in 12 presenze.

Tecnico e veloce nel breve, sarebbe un attaccante completamente diverso rispetto a Viktor Osimhen e potrebbe rappresentare un’alternativa tattica perfetta per qualunque allenatore dovesse scegliere il Napoli per la prossima stagione.

A rilanciare l’interesse di Giuntoli per Kaio Jorge è stato Joao Santos, procuratore dell’ex azzurro Jorginho, intervistato da Radio Kiss Kiss. La notizia, però, non pare al momento aver entusiasmato i tifosi del Napoli.

Tifosi freddi o scettici riguardo al brasiliano

“Questo è forte, ma ci sono gli occhi di mezza Europa su di lui se è vero che è scadenza”, scrive Aiden su una delle pagine Facebook dedicate al tifo azzurro. Ma gli altri napoletano non sono tanto d’accordo.

“Ma chi lo conosce questo, in che ruolo gioca?” si chiede Gaetano, spaesato. “Può fare il centravanti, la seconda punta o l’esterno in un attacco a tre – risponde Carmine – ma al momento non è al livello di Mertens”.

“Kaio Jorge vuole tanti soldi e non credo che il Napoli faccia questo tipo di investimento – chiude Attilio – secondo me andremo su profili, tipo Barrow”.

