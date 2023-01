Agnelli premia Allegri per l'ultima da presidente

07-01-2023 19:00

Juventus-Udinese non è stata una partita come le altre, non solo perché si è giocata all’indomani della morte di Gianluca Vialli, ricordato con inevitabile commozione prima della partita.

Non è passata inosservata infatti la presenza a bordo campo durante il riscaldamento della squadra di Andrea Agnelli e Pavel Nedved, presidente e vice presidente dimissionari dal 28 novembre, alla loro ultima apparizione ufficiale. I due hanno applaudito a lungo Angel Di Maria e Leandro Paredes, ai quali anche i tifosi hanno tributato il proprio omaggio per il titolo mondiale appena vinto con l’Argentina.

Agnelli ha peraltro anche consegnato a Max Allegri il premio di miglior allenatore del mese di novembre assegnato al tecnico livornese dalla Lega Serie A.

L’abbraccio tra i due, uniti da un noto e profondo legame di amicizia, ha quindi segnato un momento storico per il club bianconero, dal momento che dalla prossima partita casalinga, quella del 19 gennaio in Coppa Italia contro il Monza, si giocherà all’indomani della prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione, che sarà guidato dal nuovo presidente Gianluca Ferrero, di fatto già in carica dal 29 novembre e presente sugli spalti dello Zini di Cremona in occasione della prima partita giocata dalla Juventus nel 2023.