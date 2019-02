Agresti: E' Bonucci che va squalificato, che sceneggiata

Altro che Simeone. Mentre buona parte dell’opinione pubblica chiede la squalifica per il Cholo dopo il gestaccio al Wanda Metropolitano, c’è chi condanna apertamente Leo Bonucci. E’ lui che dovrebbe essere fermato. Lo dice e lo scrive Stefano Agresti. Il giornalista torinese su calciomercato.com va giù pesante: “Quando l’Atletico Madrid ha segnato l’1-0, Bonucci è stato sfiorato con la mano da un avversario vicino al volto: un buffetto, quasi una carezza. Si è buttato per terra tenendosi la faccia, mentre di sottecchi osservava lo sviluppo dell’azione; come ha visto che si è conclusa con il gol, si è portato destra e sinistra sugli occhi e ha cominciato a contorcersi per terra come se lo avesse colpito un jab di Cassius Clay. Tutto questo mentre Chiellini – e poi altri juventini – circondavano l’arbitro chiedendogli di annullare la rete. Una scena non solo patetica, ma molto peggio: vile, scorretta, antisportiva, diseducativa. Una simulazione bella e buona, che ha trasmesso nel mondo un’immagine pessima di Bonucci e, indirettamente, della Juve e del calcio italiano”.

LA PROVA TV – “Se un attaccante in area simula e viene smascherato dall’arbitro (o dal Var) è ammonito. Nell’epoca pre-Var, quando si otteneva un rigore ingannando il direttore di gara con un tuffo, si poteva essere squalificati attraverso la prova televisiva. E’ quello che dovrebbe capitare adesso a Bonucci e a tutti quelli che si comportano come lui: rimanere in tribuna almeno per una partita. Solo così si può tentare di estirpare il malcostume delle simulazioni”.

LA SCENEGGIATA – “E non difendiamo il giocatore della Juve con il banale “così fan tutti”. Primo, perché non è vero che lo fanno tutti, e secondo, perché non può scattare una sanatoria semplicemente a causa dell’elevato numero degli scorretti. Si punisca chiunque ha atteggiamenti di questo tipo, anziché accettare che vadano avanti così. Anche perché alla fine qualche volta riescono pure a ottenere ciò che vogliono, con quelle sceneggiate”.

SPORTEVAI | 22-02-2019 10:57