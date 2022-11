Aguero: “Vi spiego l’errore di Lautaro con l’Arabia Saudita”

23-11-2022 22:34

Anche il Kun Aguero ha detto la sua post Argentina – Arabia Saudita.

Presente negli studi di ESPN non si è risparmiato nel commentare una prova “così così” del “Toro” Martinez, incapace di penetrare con i tempi giusti la retroguardia dell’Arabia.

“Non era la partita per Lautaro, era una partita in cui l’attaccante deve aspettare per vedere cosa succede, per vedere se riesce a raccogliere qualche rimpallo, in quei casi il centravanti deve stare tra i due difensori centrali perché se torna indietro la difesa ha il tempo di sistemarsi”.

Poi conclude: “Talvolta anche Messi andava in fuorigioco per far rientrare i difensori centrali, era impossibile trovarlo lì”.